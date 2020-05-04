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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi
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    04.05.2020 - 13:22 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 azalışla 99.443,70 puana geriledi.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.666,40 puan azalarak 99.443,70 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi yüzde 1,43 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,44 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 3,93 ile bilişim oldu.

    Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den gerçekleştirilen ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini belirtmesinin, pay piyasalarında satışları tetikleyen en önemli etken olarak öne çıktığını söyledi.

    Küresel pay piyasalarına paralel Borsa İstanbul'da satıcılı seyrin gözlemlendiğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edilemeye devam edileceğini dile getirdi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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