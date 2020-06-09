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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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    09.06.2020 - 13:19 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 azalışla 108.792,72 puana geriledi.

    Borsa, günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 844,36 puan azalarak 108.792,72 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile turizm oldu.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de açık iş sayısı, toptan eşya satış ve stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

    Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

    Eski eşini ayağından vurdu, "Namusumu temizledim" dediZonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 11 yıl önce boşandığı eşini rehin alarak ayağından vuran Ümit A. (43), adliyeye sevk edildi. Ümit A. gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Namusumu temizledim" diye cevap verdi.
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