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    28.07.2020 - 13:13 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,00 değer kaybederek 1.183,77 puana geriledi.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,91 puan azalarak 1.183,77 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,59 ve holding endeksi yüzde 1,40 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile metal, eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile bilişim oldu.

    Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.

    Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası kararları öncesi ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronaviürs tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    Belediye Başkanı Halil Öztürk ile yasak aşk yaşadığı iddaa edilen Sümeyra Tilki'nin buluşması kamerada.Antalya’nın Elmalı ilçesi, Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki’nin eşi arasındaki yasak aşk iddiasıyla karıştı. Tilki, “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” diyerek istifa etti. Öte yandan bugün yayınlanan yasak aşkın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
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