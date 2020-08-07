BİST1.012-2.12EURO8.680.84USD7.341.56ALTIN485.311.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    ABONE OL
    07.08.2020 - 13:09 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,37 değer kaybederek 1.009,89 puana geriledi.

    Borsa, günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,51 puan azalarak 1.009,89 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 2,59 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,57 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini bildirdi.

    Ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1000,00 seviyesinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

    İstanbul'da asker uğurlaması yasaklandı!İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askere gidecek olan gençlere seslenerek, Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacağını duyurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları | YKS kaç puanla hangi üniversiteye gidilir?

    2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları | YKS kaç puanla hangi üniversiteye gidilir?

    Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

    Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    Son dakika haberi... Bakanlık duyurdu! Flaş karantina açıklaması...

    Son dakika haberi... Bakanlık duyurdu! Flaş karantina açıklaması...

    Sıradaki Haber