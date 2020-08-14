Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,84 puan azalarak 1.083,42 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,37 ve holding endeksi yüzde 1,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 4,14 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Veri gündeminde, yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi verisinin öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.