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    14.08.2020 - 13:19 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,53 değer kaybederek 1.083,42 puana geriledi.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

     

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,84 puan azalarak 1.083,42 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,37 ve holding endeksi yüzde 1,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 4,14 ile iletişim oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

    Veri gündeminde, yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi verisinin öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    Akıllara durgunluk veren kaza! Seyir halindeyken üzerinden atladılarAdana’nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şoförü ve yanındaki yolcunun atlayıp kayıplara karıştığı çalışır durumdaki sepetli motosiklet lokantada kuryelik yapan şahsa çarptı. Kendisine sürücü olmayan sepetli bir motosikletin çarptığını söyleyen kuryeye kimse inanmadı. Görülmemiş kaza güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlandı.
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