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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi
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    31.08.2020 - 13:26 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 değer kaybederek 1.088,50 puana indi.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,04 puan azalarak 1.088,50 seviyesine gerilerken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,08 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,04 ile ulaştırma oldu.

    Öğleden sonra yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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