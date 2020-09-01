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    01.09.2020 - 13:11 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kaybederek 1.068,47 puana indi.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,14 puan azalarak 1.068,47 seviyesine gerilerken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile spor, en çok gerileyen yüzde 3,23 ile metal ana sanayi oldu.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni para politikası stratejisine ilişkin belirsizliklerin tartışılmaya devam ettiğini aktaran analistler, Fed üyelerinin açıklamalarının da bu bağlamda yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.065 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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