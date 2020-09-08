BİST1.092-0.41EURO8.820.17USD7.480.40ALTIN461.61-0.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi
    ABONE OL
    08.09.2020 - 13:14 |

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kaybederek 1.091,96 puana geriledi.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 1.100 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,85 puan azalışla 1.091,96 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,43 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,32 ile iletişim oldu.

    Analistler, Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, düşüş eğilimindeki petrol ve emtia fiyatlarının küresel ölçekte risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.

    Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'de resmi tatil sonrası bugün işleme açılacak piyasalarda teknoloji hisselerinin seyrinin takip edileceğini söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi. 

    Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, 'Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak' dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    On Numara sonuçları 7 Eylül 2020! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı TIKLA!

    On Numara sonuçları 7 Eylül 2020! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı TIKLA!

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Son dakika! Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptıran belediye başkanı, pozitif çıktı

    Son dakika! Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptıran belediye başkanı, pozitif çıktı

    Sıradaki Haber