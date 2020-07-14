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    14.07.2020 - 13:17 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 118.358,40 puana geriledi.

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

     

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,28 puan azalarak 118.358,40 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,07 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,73 ile spor oldu.

    Analistler, Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

    Öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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