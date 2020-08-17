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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
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    17.08.2020 - 13:23 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 1.083,65 puana geriledi.

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

    Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,18 puan azalarak 1.083,65 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,32 ile spor oldu.

    Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki dalgalı seyre paralel gün içinde en düşük 1.077,29 puana kadar gerilese de ilerleyen saatlerde kayıplarını telafi etti.

    Analistler, küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündemindeki yerini koruduğunu, öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek olarak öneminin arttığını belirten analistler, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    Bakanlar depremi simülasyonda böyle yaşadıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Program sonunda Soylu ve Kurum simülasyon merkezinde depremi yaşadı. Bakanlar eğilerek depremin sona ermesini bekledi.
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