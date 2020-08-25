BİST1.106-0.19EURO8.750.61USD7.390.19ALTIN457.23-0.13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
    ABONE OL
    25.08.2020 - 13:24 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 1.108,15 puana düştü.

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

    Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,29 puan azalarak 1.108,15 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,59 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1 ile turizm oldu.

    Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

    Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Tarım ilacı içerek intihara kalkıştıSivas’ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyünde, köpeğe tecavüz ederken yakalandıktan sonra tarım ilacı içerek intihar teşebbüsünde bulunan Şükrü B.'nin (75) köylüleri, psikolojilerinin bozulduğunu söyleyerek, "Köpeğe tecavüz eden bir kişiyle yaşamak istemiyoruz" dediler. Psikolog Arzu Somay da "Bu kişi düzelmeyecek, düzelmemesinin altında psikolojik ve nefsi boyutta yaşadığı sıkıntılar yatıyor. Ama bizlerin, toplumun psikolojisi bozuluyor. Suçlarının cezasını çekmeleri lazım" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Mağaza çalışanı genç kızı taciz eden Faslı turist tutuklandı!

    Son dakika... Mağaza çalışanı genç kızı taciz eden Faslı turist tutuklandı!

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Tatlı ekşi soslu tavuk nasıl yapılır? Tatlı ekşi soslu tavuk tarifi ve yapılışı

    Tatlı ekşi soslu tavuk nasıl yapılır? Tatlı ekşi soslu tavuk tarifi ve yapılışı

    Sıradaki Haber