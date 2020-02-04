Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.539,05 puan artarak 120.781,85 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,85 ve holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişeler devam etse de çözüm bulunacağı ve küresel ekonomiye etkisinin çok büyük olmayacağı beklentilerinin risk iştahının artmasını sağladığını belirterek, Suriye ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.