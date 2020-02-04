BİST120.7551,27EURO6,61-0,20USD5,98-0,15ALTIN301,29-0,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    ABONE OL
    04.02.2020 - 13:12 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,29 artışla 120.781,85 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.539,05 puan artarak 120.781,85 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,85 ve holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile ulaştırma oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişeler devam etse de çözüm bulunacağı ve küresel ekonomiye etkisinin çok büyük olmayacağı beklentilerinin risk iştahının artmasını sağladığını belirterek, Suriye ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

    HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Babasının otomobilini yaktı! ‘Bana kalmayan başkasına da kalmasın’

    Babasının otomobilini yaktı! ‘Bana kalmayan başkasına da kalmasın’

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    Sıradaki Haber