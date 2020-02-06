Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.174,65 puan artarak 123.495,42 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yurt içinde Suriye'ye ilişkin gelişmeler yurt dışında ise Avrupa tarafındaki yoğun haber akışının takip edildiğini belirterek, İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın, İngiltere ile ABD arasındaki serbest ticaret müzakerelerine ilişkin açıklayacağı taslak yol haritasının gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Çin'in 14 Şubat'ta ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerinde indirime gideceği haberi ve koronavirüsüne ilişkin endişeleri azaltan gelişmeler ile küresel risk iştahının arttığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 ve 125.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.