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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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    02.03.2020 - 13:22 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 108.596,84 puana çıktı.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.603,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,32 ve holding endeksi yüzde 4,47 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 7,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü bir hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

    Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve inşaat harcamaları verileriyle birlikte, Suriye konusuna ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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