Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.753,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,85 ve holding endeksi yüzde 3,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,56 ile spor oldu.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü güçlü bir hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra veri takviminin sakin olduğunu, G7 liderlerinin bugün gerçekleştirmesi beklenen telekonferanstan gelecek haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 112.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.