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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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    05.03.2020 - 13:10 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,98 artışla 112.983,38 puana çıktı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

     

    Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.198,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 2,06 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 4,95 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

    Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların odağında bulunduğunu bildirdi.

    Veri gündeminde ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 üzerinde 113.400 ve 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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