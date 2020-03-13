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    13.03.2020 - 13:36 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,80 artışla 95.329,49 puana çıktı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.689,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,88, holding endeksi yüzde 2,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,49 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,79 ile sigorta oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dün küresel pay piyasalarda görülen sert satıcılı seyrin ardından, bugün, Avrupa borsalarında görülen alıcılı seyirle birlikte, BIST 100 endeksinin de dünkü kayıplarını kısmen telafi ettiğini ifade etti.

    Öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 92.500 seviyelerinin destek, 98.500'direnç konumunda olduğunu bildirdi. 

    Büyükçekmece’de faciadan saniyelerle kurtuluş kameradaBüyükçekmece’de bir inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken kamyon devrilmeden 5 saniye önce anne ve çocuğunun kamyonun yanında geçtiği görüldü. Kamyon sürücüsü, cam kırılarak dışarı çıkarıldı.
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