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    18.03.2020 - 13:22 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 87.007,25 puana çıktı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Güne düşüş eğilimiyle başlayan BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarını telafi ederek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 229,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,28 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile taş toprak, en çok gerileyen yüzde 4,13 ile sigorta oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında satıcılı seyre neden olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

    Borsa İstanbul'un da güne sert düşüşle başladığını, ancak açılışın ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ettiğini belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

    Analistler, bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek, 89.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi. 

    Vicdansızlar birebir aynısını yaptı!İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan üretimi yapılan bir depoya emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda corana virüs fırsatçısı bir kişi gözaltına alınırken binlerce şişe dezenfektan ele geçirildi.
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