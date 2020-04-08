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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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    08.04.2020 - 13:22 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 92.570,68 puana çıktı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 188,86 puan artarak 92.570,68 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 1,58 ile metal ana sanayi oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

    Öğleden sonra veri takviminin sakin olduğunu, saat 21.00'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 93.400 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    İtalya'da köprü çöktü: 1 yaralıDünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır kayıplar veren İtalya'da Ligurya ile Toskana bölgelerini birbirine bağlayan köprü çöktü. Meydana gelen olayın ardından bir kişi yaralandı.
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