Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 404,80 puan artarak 96.875,77 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,51 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,70 ile ulaştırma, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Analistler, bugün Avrupa'da pay piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Öğleden sonra, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 100.000 puanın gündeme gelebileceğini bildirdi.