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    22.04.2020 - 13:10 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 98.688,46 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

     

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.069,46 puan artarak 98.688,46 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 1,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,37 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün ardından petrol fiyatlarındaki normalleşmeye paralel risk algısının görece azaldığını, küresel pay piyasalarıyla birlikte Borsa İstanbul'un da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

    Öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi. 

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