BİST100.9022,17EURO7,570,52USD6,980,36ALTIN385,07-0,42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    ABONE OL
    27.04.2020 - 13:26 |

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,34 artışla 101.066,22 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

     

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.307,26 puan artarak 101.066,22 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 2,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,99 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile spor oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.

    Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına çevrildiğini kaydetti.

    BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.

    Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

    Corona virüs mağduru Rus turistler, ülkelerine dönmeyi bekliyorAntalya’ya 35 gün önce tatil için gelen Rus turistler, paraları bitince ülkelerine geri dönemedikleri gerekçesiyle Rus Konsolosluğuna başvurdu. Olumsuz cevap alan Ruslar, konsolosluğun önünde hatıra fotoğrafı çekinerek durumu protesto etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Leyla'nın duruşması 3 Temmuz'a ertelendi!

    Leyla'nın duruşması 3 Temmuz'a ertelendi!

    Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine devrilmesiyle öldü!

    Tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine devrilmesiyle öldü!

    Sıradaki Haber