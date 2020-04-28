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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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    28.04.2020 - 13:09 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 101.555,35 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 287,99 puan artarak 101.555,35 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile orman, kağıt, basım oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.

    Merkez bankaları ve hükümetlerin Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirdikleri destek adımlarının devam ettiğine dikkati çeken analistler, ekonomik aktivitenin normalleşmesine yönelik gelişmelerin de pay piyasalarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

    Analistler, bugün yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103,400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

    Corona virüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendiCorona virüs ile mücadelenin başında gelen hastanelerden İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde her gün ortalama 500’ün üzerinde test yapılıyor. Bazı günler bu rakam binin üzerinde oluyor. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Temel Bilimler binasında Mikrobiyoloji Laboratuvarında her gün yüzlerce PCR testi yapılıyor. Corona virüs şüphesiyle hastaneye gelen hastalar önce Covid-19 Müşahede Merkezine gidiyor orada negatif basınçlı kabinde hastaların burnundan ve ağzından numuneler alınıyor. Alınan örnekler büyük bir titizlikle Mikrobiyoloji Laboratuvarına götürülüyor ve saatler içerisinde yerli test kitleri sayesinde sonuçlar belli oluyor.
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