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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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    02.06.2020 - 13:43 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 artışla 108.349,82 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.083,63 puan artarak 108.349,82 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 108.483,66 puana kadar yükselerek yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 1,87 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile ulaştırma oldu.

    Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalınması durumunda yeni hedeflerin 109.500 ve 111.000 seviyeleri olacağını söyledi.

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