BİST110.8990.80EURO7.670.52USD6.780.30ALTIN369.780.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    ABONE OL
    08.06.2020 - 13:16 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazanarak 110.922,88 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 901,05 puan artarak 110.922,88 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 1,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,11 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile madencilik oldu.

    Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 111.000 seviyesinin üzerini test etmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendi.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin karantina tedbirlerinin kaldırılması ve buna bağlı olarak ekonomilerin tekrar canlanmasının, pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

    Bugün açıklanacak önemli bir veri olmaması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapması beklenen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

    İstanbul'da 3 milyon liralık taklit saat operasyonuİstanbul’da, lüks saat markalarının taklitlerinin depolandığı 4 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira değerinde saat ele geçirildi. Basılan adreslerin, terzi ve dikim evi görünümünde olması dikkat çekti. Uzakdoğu'dan getirilerek gümrükten kaçak geçirilen taklit saatlerin arasında gerçek ürün fiyatı 70 bin lira olan saatlerinde bulunduğu öğrenildi. Saatlerin 350 lira ile bin 100 lira arasında değişen fiyatlardan piyasaya sürüldüğü öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... LGS’ye girecek öğrenciler ekran başına: ‘LGS Son Tekrar’ programı başlıyor

    Son dakika... LGS’ye girecek öğrenciler ekran başına: ‘LGS Son Tekrar’ programı başlıyor

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Son dakika! Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi

    Son dakika! Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi

    Sıradaki Haber