Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Güne, küresel pay piyasalarına paralel düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, ilerleyen saatlerde kayıplarını telafi etti. BIST 100 endeksi, Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 271,28 puan artarak 110.050,22 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,47 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası küresel pay piyasalarında düzeltme eğiliminin gözlemlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını kaydetti.

Öğleden sonra, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.