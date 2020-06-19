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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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    19.06.2020 - 13:18 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 113.757,31 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.262,58 puan artarak 113.757,31 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,50 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile spor oldu.

    BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 114.337,53 puanla 27 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 113.500-114.000 bandında dengelendi.

    Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 112.000 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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