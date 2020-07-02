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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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    02.07.2020 - 13:15 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kazanarak 116.510,49 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.195,52 puan artarak 116.510,49 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 1,50 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile spor oldu.

    Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere verilerin takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 116.000 ve 117.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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