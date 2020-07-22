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    22.07.2020 - 13:17 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 118.771,03 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 729,03 puan artarak 118.771,03 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,72 ile sigorta oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

    ABD, Çin'den Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını istediğini anımsatan analistler, ABD'nin bu kararının piyasalar üzerindeki etkilerinin izleneceğini ifade etti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

    Kağıthane'de taciz iddiasına linç girişimi!İstanbul Kâğıthane’de 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, kalabalığın elinden kurtularak kaçarken yaşanan arbede kameralara yansıdı.
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