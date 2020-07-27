BİST1.2030.90EURO8.030.68USD6.840.02ALTIN427.342.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    ABONE OL
    27.07.2020 - 13:31 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kazanarak 1.202,96 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,94 puan artarak 1.202,96 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.203,42 puana kadar yükselerek 19 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

    BIST 100 endeksi, başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.

    Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

    Öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

      Ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyorKonya’nın Karapınar ilçesinde ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor. Mısır ekili tarlada çalışırken, 25 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğu fark eden tarım işçisi İshak Şakar (50), "Tarladaki çözülen hortumları takip ederken önüme birden obruk çıktı. Şok geçirdim. Biz bahar ayından itibaren tarla üzerindeyiz. Biz üzerindeyken de obruk oluşabilir ve içerisine düşebilirdik." dedi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Samsun'da otomobil devrildi, eşyalar yola saçıldı

      Samsun'da otomobil devrildi, eşyalar yola saçıldı

      Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

      Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

      Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

      Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

      ÖSYM, YKS istatistiklerini açıkladı! TYT, AYT, YDT baraj puanlarına göre yüzdelikler...

      ÖSYM, YKS istatistiklerini açıkladı! TYT, AYT, YDT baraj puanlarına göre yüzdelikler...

      Sıradaki Haber