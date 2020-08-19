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    19.08.2020 - 13:33 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 değer kazanarak 1.104,86 puana çıktı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,40 puan artarak 1.104,86 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,12 ile gıda, içecek oldu.

    Analistler, son dönemde küresel ölçekte makroekonomik verilerdeki olumlu seyirle birlikte risk iştahının yüksek seyrettiğini ifade etti.

    Öğleden sonra ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Denizlerin çirkin balığı restoranların gözdesiSırtındaki zehirli iğneleri ve çirkin görüntüsü ile dikkat çeken İskorpit, görüntüsünün aksine lezzeti ile balık restoranlarına gidenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
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