BİST1.0830.62EURO8.820.12USD7.440.18ALTIN463.990.59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    ABONE OL
    04.09.2020 - 13:28 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 1.081,59 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

     

    Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,25 puan artarak 1.081,59 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Analistler, Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

    Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

    Antalya'da 19 yaşındaki genç kızın acı ölümüAntalya’da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 19 yaşındaki genç kız yaşamını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Genç kızın sosyal medya hesabından 4 yıl önce resmiyle paylaştığı “Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam” sözleriyse dikkat çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünlü restoran sahibinin oğlunun bileklerinde de kesik varmış!

    Ünlü restoran sahibinin oğlunun bileklerinde de kesik varmış!

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    Eylül Yağlıkara cinayeti davasında karara 'corona' engeli

    Eylül Yağlıkara cinayeti davasında karara 'corona' engeli

    Sıradaki Haber