BİST1.0950.76EURO8.820.15USD7.460.37ALTIN462.550.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    ABONE OL
    07.09.2020 - 13:17 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 1.094,35 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

     

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,04 puan artarak 1.094,35 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,20 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,16 ile spor, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

    Analistler, Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

    Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

      İstanbul trafiğindeki “çiğ köfteli” kadın trafik magandasıİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      KPSS Lisans soru ve cevapları ile sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı?

      KPSS Lisans soru ve cevapları ile sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı?

      Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

      Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

      Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

      Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

      Son dakika... İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45'in altına indi

      Son dakika... İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45'in altına indi

      Sıradaki Haber