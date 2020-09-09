BİST1.0960.55EURO8.810.07USD7.490.15ALTIN464.56-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    ABONE OL
    09.09.2020 - 13:23 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 1.094,92 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

     

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.10 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,33 puan artışla 1.094,92 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,35 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile turizm oldu.

    Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, yaklaşık bir haftadır ABD borsasında teknoloji hisselerindeki satış baskısının devam edip etmeyeceğinin takip edileceğini bildirdi.

    Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Son dakika! Eski profesyonel futbolcu silah kaçakçısı çıktıGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da kaçak silah operasyonu kapsamında eski Süper Lig futbolcusu M.A. tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS lisans soruları ve cevapları yayımlandı mı? KPSS 2020 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

    KPSS lisans soruları ve cevapları yayımlandı mı? KPSS 2020 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    DGS taban puanları 2020...DGS taban puanı ve başarı sıralamaları ile ilgili ayrıntılar...

    DGS taban puanları 2020...DGS taban puanı ve başarı sıralamaları ile ilgili ayrıntılar...

    Sıradaki Haber