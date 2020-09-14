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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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    14.09.2020 - 13:14 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 1.108,20 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,49 puan artışla 1.108,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,75 ile spor oldu.

    Analistler, açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi verisinin, ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini belirterek, BIST 100 endeksinin sanayi şirketlerinin hisseleri öncülüğünde pozitif görünümünü koruduğunu ifade etti. BIST Sınai endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,07 değer kazanırken, BIST Mali endeksin getirisi yüzde 0,27 oldu.

    Öğleden sonra veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

    Son dakika... Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında müfettişler incelemesini tamamladıİçişleri Bakanlığı tarafından Aydın'ın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabey ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin iş talebiyle belediyeye başvuran bir kadına iş vaadiyle cinsel saldırıda bulundukları ve bunu kameraya aldıkları iddiaları üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Tecavüze uğradığını iddia eden S.T.'nin müfettişlere verdiği ifadede, cinsel saldırının kayda alındığını ve bu görüntüleri oğluna gösterilmekle tehdit edildiğini söylediği öğrenildi.
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