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    16.03.2020 - 10:07 | | AA

    Borsa haftaya düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,49 azalarak 92.263,97 puana geriledi.

    Borsa haftaya düşüşle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 3.341,25 puan ve yüzde 3,49 değer kaybederek 92.263,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 5,42 ve holding endeksi yüzde 4,39 düşüş kaydetti.

    HAFTAYI 95 PUANDAN TAMAMLADI

    Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 7,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde etkili olan tepki alımlarıyla 2,10 değer kazanarak, haftayı 95.605,22 puandan tamamladı.

    Analistler, dünya genelinde yayılma hızı artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin, piyasalar üzerinde satış baskısına neden olduğunu bildirdi.

    Geçen hafta piyasalardaki panik havasını hafifletmek için merkez bankaları tarafından atılan adımlara, son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) genişlemeci hamlelerinin de eklendiğini belirten analistler, buna karşın dünya borsalarının yeni haftaya sert düşüşlerle başladığını dile getirdi.

    MERKEZ BANKASI BU HAFTA NE YAPACAK?

    Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise Çin'de ve ABD'de sanayi üretimi ile Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin yanı sıra merkez bankalarının atacağı adımların takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

    İtalya'da bulunan Türk akademisyen dehşete düşürdü! "Boğularak ölüyorlar"Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan corona virüs salgını nedeniyle Avrupa ülkesi İtalya zor günler geçiriyor. Çin'den sonra en fazla ölüm oranına sahip olan İtalya'da görev yapan araştırma görevlisi Senem Önen'in anlattıkları dehşete düşürdü. Dünyanın korkunç videoları görmediğini savunan Önen salgına yakalanan hastaların son safhada boğularak öldüğünü dile getirdi.
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