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    02.03.2020 - 10:25 | | AA

    Borsa, haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,25 artarak 108.379,28 puana yükseldi.

    Borsa, haftaya yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 2.385,63 puan ve yüzde 2,25 değer kazanarak 108.379,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,32 ve holding endeksi yüzde 2,41 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 6,79 ile spor oldu.

    Geçen haftanın son işlem gününde 99.331,99 puanı görmesinin ardından etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 4,01 azalışla 105.993,60 puandan tamamladı.

    TAHMİNLER YÜZDE 90'IN ÜZERİNE ÇIKTI

    Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin geçen hafta dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, cuma akşamı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, faiz indirim beklentilerini artırarak piyasaları desteklediğini söyledi.

    Fed Başkanı Powell, yaptığı yazılı açıklamada, "Fed, virüs konusundaki gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız." değerlendirmesini yaptı. Powell'ın açıklamaları sonrası Fed'in 17-18 Mart’taki toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indireceği tahminleri yüzde 90'ın üzerine çıktı.

    Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek 110.000 puanın direnç konuma geldiğini ifade etti.

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