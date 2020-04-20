BİST98.1800EURO7,51-0,34USD6,92-0,15ALTIN374,11-0,30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa haftaya yükselişle başladı
    ABONE OL
    20.04.2020 - 10:03 | | AA

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,49 yükselişle 98.661,63 puana çıktı.

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 481,81 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 98,661,63 puana ulaştı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,57 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,28 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,83 ile spor oldu.

    Geçen haftanın son işlem gününde küresel piyasalardaki alış ağırlıklı seyre paralel yüzde 2,10 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 98.179,82 puandan tamamladı.

    Analistler, geçen hafta ülkelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri gevşetmeye başlaması ile piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin yanı sıra yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ve yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek konumunda olduğunu belirten analistler, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı!İstanbul’un en gözde caddelerinden İstiklal Caddesine babasının arabasıyla gelip ünlü sanatçı Sagopa Kajmer’in bir şarkısını son ses açan ve video çeken genç için gece kötü bitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 21 yaşındaki gence ceza yağdırdı. Pişman olduğunu söyleyen genç “para cezası çok etkilemez” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Horoz dövüştüren 21 kişiye ceza yağdı!

    Horoz dövüştüren 21 kişiye ceza yağdı!

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi mi, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi mi, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    Sıradaki Haber