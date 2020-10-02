‘Borsa İstanbul daha sade ve öngörülebilir’

Albayrak, Twitter’dan, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısının sadeleştirilerek yeniden gruplandırılmasına ilişkin paylaşım yaptı. Borsa İstanbul’un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını dileyen Albayrak, “Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP’te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir” değerlendirmesi yaptı.



Borsa İstanbul’un, Pay Piyasası’nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırdığı düzenleme uygulamaya başlandı.



Neler değişti?



Borsa İstanbul tarafından 17 Eylül’de yayımlanan duyuruda, yeni pazar yapısında, işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı bulunacağı ve düzenlemenin 1 Ekim 2020’de devreye alınacağı bildirilmişti.



Borsa İstanbul’da devreye alınan düzenleme ile pazarlar yeni kriterlere göre tekrar belirlendi. Yıldız Pazar Grup1 ve Yıldız Pazar Grup 2’de yer alan hisseler, Yıldız Pazar altında birleşirken, Ana Pazar Grup 1 hisseleri, Ana Pazar’da devam edecek.



Düzenleme sonrası en önemli değişiklik ise Ana Pazar Grup 2’deki hisselerin Gelişen İşletmeler Pazarı’ndaki şirketlerle birlikte Alt Pazar’da işlem görmesi.