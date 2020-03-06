BİST110.715-0,98EURO6,85-0,21USD6,10-0,22ALTIN327,58-0,43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa İstanbul düşüşle açıldı
    ABONE OL
    06.03.2020 - 10:22 |

    Borsa İstanbul düşüşle açıldı

    Perşembe gününü 111 bin 815 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.14 düşüşle 111 bin 653 puandan başlarken BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.75 düşüşle 150 bin 913 puandan açıldı.

    Borsa İstanbul düşüşle açıldı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,14 azalarak 111.653,72 puana geriledi. Açılışta BIST 100 endeksi, 161,35 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 111.653,72 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,22 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

    Dün, Rusya ile gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Suriye'de gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,93 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 111.815,08 puandan tamamladı.

    SURİYE'DEKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK

    Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanacak ateşkes süreci için anlaşmaya varıldığını anımsatarak, Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

    Veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 ve 107.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

     

    Ordu’dan 40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gittiOrdu’da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne’ye gitti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çifte kadın cinayeti sanığından kan donduran ifadeler

    Çifte kadın cinayeti sanığından kan donduran ifadeler

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    İşte sıfır noktasında son durum!

    İşte sıfır noktasında son durum!

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sıradaki Haber