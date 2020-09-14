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    14.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Borsa İstanbul’a yerli akını devam ediyor

    Yerli yatırımcının Borsa İstanbul’a ilgisi yatırımcı sayısında yeni rekorları beraberinde getirirken, ağustos sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 676 bin 196 ile tüm zamanların zirvesini gördü.

    Borsa İstanbul’a yerli akını devam ediyor

    Türkiye’de sermaye piyasalarına ilgi her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul’daki Hisse Senedi Piyasası da son dönemdeki performansıyla yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.


    AA’ya konuşan analistler, son dönemde düşenfaiz oranlarının yatırımcıları getiri arayışına yönlendirdiğini, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu söyledi.
    Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) ağustos verilerine göre, ağustosta 76 bin 398 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı 1 milyon 676 bin 196’ya ulaşarak rekor tazelerken, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı 488 bin 138 yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 41’lik artışa işaret etti.

    Ağustostaki artışla birlikte Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 13 aydır artarken, bu dönemde aylık bazda ortalama 40 bin 500 yatırımcı Borsa İstanbul’la tanıştı.

    MKK verilerine göre, nisanda 88 bin 992 artan yerli yatırımcı sayısı, aylık bazda tüm zamanların en çok arttığı dönem oldu.

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