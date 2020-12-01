Borsa İstanbul’da pay devri tamamlandı

TVF’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Kasım’da TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA’nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı. Söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi. Açıklamaya göre, pay devrinin tamamlanmasının ardından TVF, sahip olduğu yüzde 80,6’lık payla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi pozisyonunu koruyacak. QIA yüzde 10’luk pay ile Borsa İstanbul’un yatırımcısı olurken, önde gelen ulusal sermaye piyasaları aktörlerinden oluşan diğer hissedarlar payların kalan kısmını tutmaya devam edecek.