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11.11.2020 - 07:00 |

Borsa İstanbul’dan çifte rekor geldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0.93 değer kazancıyla 1.243 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul’dan çifte rekor geldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11.46 puan artarken, toplam işlem hacmi 35.1 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı
Bankacılık endeksi yüzde 3.67 ve holding endeksi yüzde 0.95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6.93 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 5.17 ile iletişim oldu.

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