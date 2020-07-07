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    07.07.2020 - 19:25 | | AA

    Borsa İstanbul'dan rekorlar

    Borsa İstanbul Pay Piyasasında 47 milyar 480 milyon 47 bin 161 liralık işlem hacmi rekoru kırıldı.

    Borsa İstanbul'dan rekorlar

     

    Borsa İstanbul Pay Piyasasında, 47 milyar 480 milyon 47 bin 161 liralık işlem hacmi ve 11 milyar 638 milyon 283 bin 582 liralık sözleşme adediyle rekor seviyeye ulaşıldı.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de bugün 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamladı ve 18 şubattan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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