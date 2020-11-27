MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Borsa İstanbul'un % 10 hissesini Katarlılar alıyor
ABONE OL
27.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Borsa İstanbul'un % 10 hissesini Katarlılar alıyor

Türkiye ve Katar, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının devri için mutabakat anlaşması imzaladı.

Borsa İstanbul'un % 10 hissesini Katarlılar alıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.

TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor.

TVF, hâlihazırda yüzde 90.6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor. Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80.6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.

İşlem, her iki fon için de Borsa İstanbul’un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Çekmeköy'de silahlı kavgaİstanbul Çekmeköy'de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi yaralandı. Polisin kaçan kişileri yakalamak için çalışması sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Cuma mesajları için en güzel seçenekler | Resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı Cuma mesajları

2020 Cuma mesajları için en güzel seçenekler | Resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı Cuma mesajları

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101,ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri...

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101,ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri...

Sıradaki Haber