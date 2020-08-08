08.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Borsa yüzde 2.53 yükseldi
Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), 985.38 ile 1062 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 2.53 artışla 1060 puandan tamamladı.
Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.17, BIST Mali Endeks yüzde 2.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.92 artıdaydı.
Altın düşüşte
Döviz piyasalarındaki işlemlerde ise dolar en düşük 7.1239 lira ve en yüksek 7.3707 lirayı gördükten sonra, 7.23 - 7.24 lira aralığında, euro en düşük 8.4296 lira ve en yüksek 8.7220 lirayı gördükten sonra, 8.53 - 8.54 lira aralığında, sterlin en düşük 9.3327 lira ve en yüksek 9.6642 lirayı gördükten sonra 9.44 - 9.45 lira aralığında hareket etti.
İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını 3.124 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 2.83 düşüşle 471 liradan işlem gördü.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.