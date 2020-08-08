Borsa yüzde 2.53 yükseldi

Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.17, BIST Mali Endeks yüzde 2.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.92 artıdaydı.



Altın düşüşte



Döviz piyasalarındaki işlemlerde ise dolar en düşük 7.1239 lira ve en yüksek 7.3707 lirayı gördükten sonra, 7.23 - 7.24 lira aralığında, euro en düşük 8.4296 lira ve en yüksek 8.7220 lirayı gördükten sonra, 8.53 - 8.54 lira aralığında, sterlin en düşük 9.3327 lira ve en yüksek 9.6642 lirayı gördükten sonra 9.44 - 9.45 lira aralığında hareket etti.

İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını 3.124 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 2.83 düşüşle 471 liradan işlem gördü.