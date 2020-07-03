Borsada 11 yılın en iyi çeyreği

BIST 100 endeksi, Ocak 2020’de rekor seviye olan 124.536 puana çıkmasının ardından Kovid-19 salgının etkisiyle 81.936 seviyesine kadar gerilese de bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı.



Yılın ikinci çeyreğinde 116.524 puana çıkan BIST 100 endeksinde, bu dönemde kaydedilen yaklaşık yüzde 30’luk artış, çeyreklik bazda son 11 yılın en güçlü değer kazancına işaret etti.



Güven artıyor

Yatırımcı sayılarında da rekor kırıldı. Pay piyasalarında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 100’den fazla artarak 343 binden 790 bine ulaşırken, toplam yatırımcı sayısı da 1.5 milyonu aştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsadaki yükselişi değerlendirdi.



Türkiye’ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Berat Albayrak, “Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür” değerlendirmesinde bulundu.