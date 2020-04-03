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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsadan iki sıfır atılması ertelendi
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    03.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Borsadan iki sıfır atılması ertelendi

    Borsa İstanbul, “BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi” ve “BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması” projelerinin uygulanmasının sırasıyla 6 Temmuz ve 27 Temmuz’a ertelendiğini duyurdu.

    Borsadan iki sıfır atılması ertelendi

    Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, daha önce, BISTECH Sistemi’nin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında 2.11 versiyonu olarak adlandırılan yeni sürümün 13 Nisan’da canlı ortamda devreye alınacağı ve 27 Nisan’da BIST Pay Endekslerinden iki sıfır atılacağının açıklandığı hatırlatıldı.

    Açıklamada, söz konusu uygulamaların tarihlerinin değiştiğine dair şu ifadeler yer aldı:

    “İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar ve değişen çalışma düzeni nedeniyle,geliştirme ve test süreçlerine yeterince katılım sağlanamadığı gözlemlenmekte olup, üyelerimizden, veri yayın kuruluşlarından, yazılım şirketlerinden ve kurumsal yatırımcılardan gelen talepler değerlendirilerek ‘BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi’ ve ‘BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması’na ilişkin projelerin ertelenmesine karar verilmiştir. BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi’nin 6 Temmuz, BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması’nın ise 27 Temmuz’da yapılması planlanmaktadır.”

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