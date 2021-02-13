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13.02.2021 - 09:10 | | AA

BOTAŞ ve TPAO'nun bağlı ortaklığı TPOC tarafından 3 şirket kurulacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) bağlı ortaklığı Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) tarafından üç şirket kurulmasına karar verildi.

BOTAŞ ve TPAO'nun bağlı ortaklığı TPOC tarafından 3 şirket kurulacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPOC tarafından Turkish Petroleum International Anonim Şirketi, BOTAŞ International Anonim Şirketi ve Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi adlı 3 şirket kurulacak.

Turkish Petroleum International AŞ'nin sermayesi 11 milyar 797 milyon 665 bin lira, BOTAŞ International AŞ'nin sermayesi 3 milyon 575 bin 50 lira, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ'nin sermayesi ise 21 milyon 450 bin 300 lira olarak belirlendi. 

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