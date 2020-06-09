BİST108.622-0.93EURO7.66-0.08USD6.790.14ALTIN373.470.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri BP 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
    ABONE OL
    09.06.2020 - 12:40 | | AA

    BP 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

    İngiliz enerji devi British Petroleum (BP), 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

    BP 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

    Şirket tarafından çalışanlarına gönderilen e-postada işten çıkarmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdilik durdurulduğu, fakat yıl sonuna kadar çalışanların yüzde 15’inin işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

    BP’nin Üst Yönetcisi Bernard Looney, işten çıkarma planına gerekçe olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü gösterdi.

    Looney, "Petrol fiyatları kar edebileceğimiz seviyenin altına indi. Kazanabileceğimizden çok daha fazla para harcıyoruz. Her gün milyonlarca dolardan bahsediyorum. Kovid-19 salgını baş gösterdi. İnsan trajedilerinin ötesinde, salgın şirketimiz ve sektörümüz için de sonuçları olan büyük çaplı ekonomik bozulmaya neden oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

    BP'nin dünya genelinde 70 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

    Aksiyon filmlerini aratmayan kaçışİki yaşındaki kızını alıp otomobille Konya’dan yola çıkan ve eşinin ihbarı üzerine polisi alarma geçiren psikolojik tedavi gören kadın sürücü, 3 ayrı noktada polisin dur ihtarına uymayarak Aksaray istikametine kaçtı. Aksaray girişinde de polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polislerin üzerine araç sürerek kaçmaya çalışırken, 500 metre ileride kurulan kapana girerek otomobilin lastiklerinin patlatılması sonucu durduruldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstünün izin günü artacak mı?

    65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstünün izin günü artacak mı?

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Aybüke Öğretmen 3. ölüm yıl dönümünde anılıyor! Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı?

    Aybüke Öğretmen 3. ölüm yıl dönümünde anılıyor! Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı?

    Sıradaki Haber